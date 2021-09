Ritorno in aula e green pass

Il controllo del green pass

Le scuole lucane hanno riaperto oggi in presenza. Anno scolastico dunque partito per oltre 72mila studenti: 45mila della provincia di Potenza e 27mila di quella di Matera.

La grande novità è stata l'obbligo del green pass. La certificazione verde sembra aver passato la prova, se si escludono i casi resi noti dalla dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, Claudia Datena, di docenti privi della certificazione verde e perciò rimasti a casa ma senza provvedimenti a carico - almeno per il momento.

I casi attuali sono solo due, ma non si esclude che nelle prossime ore se ne possano aggiungere degli altri. Atteso già domani l'esito della rilevazione di oggi, giorno del pieno rientro a scuola del personale scolastico. A quanto reso noto - causa mancanza del green pass - anche qualche genitore sarebbe stato "respinto".