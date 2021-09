Scuola, i messaggi delle istituzioni agli studenti

"Sarà un anno speciale dopo due anni difficili che gli studenti hanno vissuto rinchiusi nelle case e obbligati a seguire le lezioni a distanza a causa della pandemia". Inizia così il messaggio del presidente della Regione Basilicata Vito Bardi agli studenti che domani, lunedì 13 settembre, ritorneranno in classe per l'avvio ufficiale dell'anno scolastico. Proprio a loro si rivolge il governatore, ringraziandoli per aver "risposto con grande senso di responsabilità alla campagna vaccinale condotta dalla Regione". "Partecipando a questa campagna hanno dimostrato che occorre avere fiducia nelle nuove generazioni". "Purtroppo però questo ancora non basta", ha proseguito Bardi, invitando tutti a rispettare le regole di prevenzione dal contagio. In occasione del primo giorno di scuola, il presidente della Regione sarà a Potenza, all'Istituto Comprensivo "Antonio Busciolano", dove alle 10:30, ci sarà un evento per ricordare la figura dello scultore lucano nel 150° anniversario della morte.



IL MESSAGGIO DI CICALA - "L'augurio è che sia per tutti un anno sereno, affinché possiamo essere in grado insieme di superare le difficoltà che si presenteranno, di accogliere la possibilità che ci viene offerta dalla vita di essere migliori di ciò che siamo, ciascuno nella propria parte e per i propri compiti affidati". Così il presidente del Consiglio regionale, Carmine Cicala, nel suo messaggio agli studenti, in cui ha ricordato che il ritorno alla didattica in presenza è stato possibile anche grazie al vaccino.