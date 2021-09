Tratta di esseri umani, sei fermi tra Italia e Moldavia

Una immagine delle conferenza stampa

Sei persone - cinque di nazionalità moldava e una italiana - sono state fermate dai Carabinieri, stamattina, nell'ambito dell'inchiesta "Women transfer" della Procura distrettuale antimafia di Potenza su una presunta associazione per delinquere "specializzata" nel trasferire nelle province di Potenza e Matera dalla Moldavia donne da impiegare come badanti.



A quanto sinora ricostruito dagli inquirenti, le donne venivano private del passaporto e sottoposte a condizioni di duro sfruttamento lavorativo. Uno dei sei provvedimenti di fermo è stato eseguito in provincia di Padova, ma l'organizzazione - hanno spiegato gli inquirenti - aveva la sua "sede logistica" a Potenza.



Le donne moldave, giunte in Basilicata, venivano impiegate in nero. Erano chiamate a lavorare senza giorni di riposo, con orari massacranti e paghe "di gran lunga inferiori a quelle previste". Alcune di loro - si legge nella nota diramata dalla Procura - erano state persino "costrette a dormire sul pavimento o a condividere lo stesso letto con il soggetto assistito".



Non solo, molte le vessazioni: a loro carico il viaggio in Italia, l'alloggio in attesa della sistemazione lavorativa e una "tangente pari a 100 euro al mese applicata sulla retribuzione a titolo di compenso per il procacciamento del lavoro". A garanzia del "debito" contratto, inoltre, le badanti venivano private del passaporto, restituito solo a saldo avvenuto.



Un sistema ben rodato e con numeri importanti: le indagini dei Carabinieri, della Polizia moldava e dell'Europol hanno ricostruito che, solo nei primi cinque mesi dell'anno, erano stati già 16 i viaggi tra Italia e Moldavia nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia. In totale, 87 le "vittime" della tratta sinora individuate.