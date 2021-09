Tratta di persone e sfruttamento di manodopera: 7 fermi

Un'auto dei Carabinieri

I carabinieri del Comando Provinciale di Potenza e del Comando per la Tutela del lavoro, in collaborazione con le autorità moldave, hanno eseguito, nei territori del capoluogo lucano e di Padova, sette fermi a carico di altrettanti indagati ritenuti responsabili di associazione finalizzata alla tratta di esseri umani e all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Il provvedimento è il risultato di una complessa attività investigativa, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Potenza, che ha ricostruito gli assetti organizzativi, le attività criminali e la capacità di gestire illecitamente l'offerta di servizi di assistenza domiciliare in danno di donne vulnerabili di origine moldava.

Maggiori particolari saranno forniti nel corso di una conferenza stampa alla presenza del Procuratore Capo della Repubblica Francesco Curcio e del magistrato dell'ufficio del procuratore generale della Moldavia, Aliona Bucuci