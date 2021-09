Statale 658: verso la chiusura dei cantieri

Statale 658

"I primi due lotti della strada statale 658 Potenza-Melfi, quello al km 20 all'altezza di Lagopesole di Avigliano (Potenza) e il secondo al km 23.500 nel territorio di Filiano (Potenza) sono stati consegnati il 13 agosto; un altro lotto, fra il km 31.800 e il km 33, tra Atella (Potenza) e la frazione di Scalera, sarà invece completamente percorribile entro la fine di settembre": lo ha annunciato l'assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata, Donatella Merra. L'assessore ha evidenziato che, "nonostante qualche difficoltà nella progettazione dell'arteria, alla quale Anas è riuscita a porre rimedio, il lavori procedono celermente". Il riferimento è ad alcune criticità del sottofondo stradale "per superare le quali - ha spiegato - si è dovuto scavare più in profondità e rifare il manto. Se si procederà con questi ritmi - ha assicurato - si andrà rapidamente verso la conclusione degli interventi". Nella seconda metà di settembre - ha concluso Merra - verrà organizzato un incontro "per entrare nel merito della decisione di Anas di installare un rilevatore autovelox all'altezza di Lagopesole".