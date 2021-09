Tecnoparco, ispezione integrata

Tacnoparco in Val Basento

Prima ispezione integrata alla Tecnoparco di Ferrandina. Ad annunciarlo, il direttore generale dell'Arpab - Antonio Tisci.

L'impianto, che produce e distribuisce energia alle aziende e ha un impianto per il trattamento dei reflui della Val Basento e dei rifiuti liquidi rivenienti dalle attività industriali regionali e extraregionali, rientra tra quelli a rischio elevato, per il quale è previsa una frequenza di ispezione ogni sei mesi. Si tratta di uno dei siti di interesse nazionale della Basilicata, uno dei 52 soggetti ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale)

A coordinare le operazioni, insieme a dirigenti e funzionari dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, il Direttore Tecnico Scientifico Achille Palma

Dall’inizio del 2021 ad oggi, le ispezioni integrate hanno interessato gli stabilimenti tra i più importanti della Basilicata: il Centro Olio Val d’Agri di Viggiano, Italcementi di Matera e Rendina Ambiente di Melfi.

“In tutta la sua storia, precedente al mio insediamento - ha sottolineato il Direttore Generale Antonio Tisci - l’ARPAB non aveva mai effettuato alcuna ispezione integrata ed è quindi una novità assoluta per l’Agenzia che per la prima volta fornirà ai lucani un quadro completo sul rispetto delle prescrizioni A.I.A. da parte delle attività industriali ad alto rischio ambientale”.