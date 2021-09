Lavori sulla Tito-Brienza

E' caduto l'ultimo diaframma della galleria "Casola" sul tracciato della "variante di Brienza" destinata a collegare la Tito-Brienza alla fondovalle dell'Agri senza passare nel centro abitato.A luglio era stata completata la perforazione della galleria San Giuliano a cui si riferiscono le immagini (guarda il video in basso). Prossima tappa, le opere di rivestimento e realizzazione del corpo stradale sull'intero tracciato di 4 chilometri che avvicinano il termine dei lavori. La variante, realizzata dall'Anas, rientra nell'elenco delle Infrastrutture Strategiche del Piano Nazionale per il Sud, e prevede un costo di circa 126 milioni di euro finanziati per 30 milioni con fondi europei e 96 milioni della Regione Basilicata.