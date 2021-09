Ritorno a scuola in bus, distanziamento ok

Bus extraurbani a Potenza

Primo giorno di scuola in Basilicata senza problemi per il trasporto pubblico. Il raddoppio delle corse extraurbane scolastiche disposto della Regione per garantire sufficienti posti anche a capienza ridotta per le esigenze Covid ha ottenuto il risultato di far viaggiare i ragazzi in sicurezza.

A confermarlo gli stessi studenti alla discesa dei mezzi che hanno confermato un affollamento inferiore al 50%, con i posti lasciati liberi per il distanziamento.

Sotto un altro versante, l'aumento dei pullman in circolazione non ha prodotto molti effetti negativi sul traffico, specie a Potenza, dove preoccupava la concomitante chiusura ai mezzi pesanti del ponte Musmeci. Anche in questo caso, il piano di viabilità alternativa disposto dal Comune ha consentito un accesso ordinato alla città.