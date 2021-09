Cotrab, stipendi ancora in ritardo

Bus del trasporto pubblico locale

A tre giorni dalla firma del nuovo contratto-ponte che nelle intenzioni della Regione e del Cotrab dovrebbe dare maggiore sicurezza ai lavoratori del trasporto pubblico locale, i sindacati denunciano nuovi ritardi nel pagamento degli stipendi di alcune ditte del Consorzio, che gestisce la mobilità extraurbana su gomma in Basilicata. Attendono la retribuzione di agosto - promessa entro il 31 del mese scorso - i dipendenti della Sita Sud, mentre secondo la Fit Cisl, i lavoratori delle aziende Rocco e Nolè, devono ancora riscuotere ancora mensilità arretrate.



Netta la critica della sigla nei confronti del nuovo accordo, mentre Uiltrasporti e Filt Cgil, sottolineano la mancanza di un confronto con il sindacato sui nuovi servizi annunciati. Il contratto-ponte, infatti, prevede l'istituzione di un nuovo collegamento Melfi-Matera. Entrano poi nell'intesa la linea Ferrandina-Viggiano e due coppie di corse tra Matera e l'aeroporto di Bari.



Il contratto-ponte, firmato martedì 7 settembre da Regione, province e Cotrab, destina al trasporto pubblico locale 50 milioni di euro, più 45 per il risanamento dei debiti. Resterà valido fino alla conclusione delle gare per affidare il servizio ad uno nuovo gestore.