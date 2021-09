Truffe on line, 6 denunce

Truffe on line

Ancora truffe sulla rete internet.

Un 39enne è stato denunciato dai Carabinieri per aver inviato on line una fattura a un imprenditore di Montemurro ottenendo 9.400 euro per il pagamento di energia elettrica fornita alla ditta dalla ex società di fornitura della corrente. La fattura conteneva l'indicazione delle coordinate bancarie del conto corrente del truffatore.

E' una delle sei persone, tutte residenti in altre regioni, denunciate dai militari, nel Potentino, con le accuse di truffa e frode informatica.

Le vittime invece vivono a Barile, Acerenza, Montemurro (due casi) e Rionero in Vulture. Alcune somme sono rilevanti: a Montemurro una persona ha versato sulla carta prepagata d un giovane di 21 anni 6.270

euro per l'acquisto di due auto, che non gli sono mai state consegnate.

A Barile la truffa ha avuto un valore di 1.500 euro per l'acquisto di un motore per auto; ad Acerenza mille euro per l'acquisto di sacchi di pellet; a Rionero in Vulture 110 euro

per una polizza assicurativa. Merci e beni mai consegnati.