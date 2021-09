Asp, terza dose al via per trapiantati e dializzati

Da lunedì 20 settembre in provincia di Potenza al via la somministrazione della terza dose a trapiantati e dializzati. Ad annunciarlo, l'azienda sanitaria di Potenza.



Per le dosi addizionali loro riservate, i soggetti trapiantati e in attesa di trapianto potranno recarsi senza prenotazione presso lo stesso hub vaccinale in cui hanno ricevuto la prima e la seconda dose.



Quanto invece ai dializzati, potranno ricevere la terza dose presso gli hub vaccinali a loro più vicini, o in alternativa, anche presso i centri dedicati in occasione della seduta di dialisi.