Vertenza Giuzio, convocata riunione in Prefettura

il palazzo della Prefettura a Potenza

E' stata convocata per venerdì 10 settembre, alle ore 10:00, una riunione in Prefettura a Potenza, con tutti gli attori interessati alla vertenza Giuzio: sindacati, azienda, Regione, Acquedotto Lucano, Egrib, commissario liquidatore del Consorzio Asi e amministratore unico del Consorzio API BAS. Invitato a partecipare anche l'assessore regionale alle Attività produttive, Franco Cupparo.

Sul tavolo la vicenda dei dipendenti della ditta, che si occupa della manutenzione degli impianti della rete idrica delle aree industriali della provincia di Potenza, in mobilità e a rischio licenziamento.

La convocazione fa seguito, alla protesta dei lavoratori che si è tenuta ieri in piazza Mario Pagano, a Potenza, su iniziativa di Fim Cisl e Uilm.

L'incontro è stato fissato a soli due giorni dalla scadenza della proroga concessa dalla Regione, fissata per domenica 12 settembre.

Se non dovesse essere trovata una soluzione soddisfacente, i sindacati hanno già preannunciato lo sciopero di tutte le maestranze per i giorni 13, 20 e 27 settembre a partire dalle ore 8.00 alle ore 17.00.