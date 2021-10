All'Arlab 7,5 milioni in 3 anni per rilanciare l'occupazione

Un'immagine d'archivio del consiglio regionale

Due milioni e mezzo da investire ogni anno nella formazione e nella ricerca del lavoro. Sono quelli stanziati per finanziare le attività dell'Arlab, l'Agenzia per il lavoro e l'apprendimento, da qui al 2023. Questa è la misura più importante approvata a maggioranza nell'ultimo consiglio regionale, per ridare impulso all'ente chiamato a contrastare la crescita della disoccupazione in una fase storica eccezionale, come quella in corso.



L'assise, con 17 partecipanti in aula, ha approvato anche il consuntivo 2020 dell'Ater di Potenza, l'azienda che si occupa di progettare, realizzare e gestire l'edilizia residenziale nella provincia. Confermato un fondo cassa superiore a 3.7 milioni di euro, con un avanzo nell'esercizio di quasi 20 milioni di euro. Queste le due misure principali, a cui il Consiglio ne ha aggiunta una rivolta agli emigranti lucani. Le associazioni che li rappresentano potranno infatti chiedere contributi per un massimo di 25mila euro per dei progetti da portare avanti nei Paesi dell'America Latina.



In una delle prossime sedute, invece, il Consiglio dovrà decidere se approvare il disegno di legge con cui la giunta punta a stanziare 13,5 milioni di euro, da qui al 2023, per ampliare e tutelare il verde pubblico. Nello specifico, 2 milioni potrebbero finire a Potenza, 1,5 a Matera. Ma ad accedere ai fondi potranno essere tutti i Comuni lucani. Gli interventi puntano a valorizzare gli spazi naturali, migliorare la qualità del paesaggio, rafforzare la biodiversità e riqualificare le aree urbane.