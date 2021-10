Scanzano Jonico, autocisterna fuori strada

L'autocisterna finita fuori strada

Un'autocisterna contenente acqua di lavorazione del Cova di Viggiano si è ribaltata poco dopo le 6 sulla stradala statale 106 "Jonica", all'altezza dello svincolo Scanzano Nord. All'origine dell'incidente, forse, un guasto tecnico. L'uscita è chiusa per dare modo alle forze dell'ordine di mettere l'area in sicurezza e rimuovere il mezzo che dovrà essere prima svuotato. Non sarebbero state rilevate perdite sul terreno circostante ma i tecnici stanno verificando. Sul luogo la polizia stradale del commissariato di Policoro e l'ANAS.