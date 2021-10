Elezioni amministrative, verso il ballottaggio a Pisticci

Pisticci

Si torna al voto domenica e lunedì a Pisticci per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. Il centro jonico è l'unico in Basilicata a essere interessato dal turno di ballottaggio in queste amministrative poiché la popolazione supera quota 15.000 abitanti.



Sono 14.876 gli elettori chiamati a scegliere tra i due candidati più suffragati quindici giorni fa: Domenico Alessandro Albano e Vito Anio Di Trani. Al primo turno si sono recati alle urne 9.359 elettori, pari al 62,91% degli aventi diritto.



Ricordiamo che si potrà votare domenica 17 ottobre dalle 7 alle 23, e lunedì 18 ottobre dalle 7 alle 15. Per votare sarà necessario esibire la tessera elettorale e un valido documento di identità.