"Vista in salute" approda a Potenza

Il truck della campagna Vista in salute in piazza Don Bosco a Potenza

Glaucoma, retinopatia diabetica e maculopatie sono malattie che riguardano oltre 3 milioni di italiani.



Arriva in Basilicata il truck della Campagna nazionale “Vista in salute” per la Prevenzione delle malattie della retina e del nervo ottico promossa dall’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB Italia Onlus).



La grande struttura ambulatoriale mobile - un tir hi-tech - che accoglie i cittadini desiderosi di sottoporsi ai controlli oculistici gratuiti sta facendo tappa in Basilicata. Ieri e oggi 7 ottobre a Potenza, da domani 8 e fino a sabato 9 ottobre a Matera. Buona, fino a questo momento, la risposta dei cittadini lucani.