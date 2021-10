Dighe: l'acqua c'è

Nelle dighe lucane 83 milioni di m³ di acqua in più rispetto allo scorso anno

Sono in buona salute le dighe della Basilicata, almeno a giudicare dai dati forniti dall'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria. Rassicuranti i numeri diffusi: nei sei principali invasi lucani ci sono attualmente 239 milioni di metri cubi d'acqua, 83 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il primato per la maggiore quantità di risorse idriche accumulate va a Montecotugno, con i suoi oltre 133 milioni di metri cubi, 67 in più rispetto a dodici mesi fa.

La diga del Pertusillo, attualmente, ne contiene oltre 60, sedici in più di un anno fa. Due, invece, i milioni di metri cubi in eccesso, sempre rispetto al 2020, nell'invaso di San Giuliano, con i suoi 29 milioni. Soddisfazione da parte di Coldiretti. Il presidente Antonio Pessolani guarda con positività ai dati ma invita a tenere alta l'attenzione: "ora siamo tranquilli ma non bisogna perdere di vista gli interventi di manutenzione necessari in tutta la rete idrica lucana. La maggior parte delle dighe - chiarisce - è solo alla metà della propria capacità di contenimento. Il Consorzio di bonifica sta facendo un ottimo lavoro ma occorre tempo per risolvere criticità annose. L'invito - conclude Pessolani - è quello di monitorare e cercare di sfruttare al meglio i fondi del Pnrr così da potenziare la rete di irrigazione e contenere la dispersione idrica il più possibile".