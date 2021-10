La Basilicata punta sul bio

In arrivo fondi per incentivare l'agricoltura biologica

Aumentano le possibilità per le aziende agricole lucane di convertirsi al biologico, grazie un bando da 5 milioni di euro che consentirà di adibire alle coltivazioni bio quasi 15 mila ettari di terreno in più rispetto a quelli già esistenti.

La regione - nell'ambito del Programma di sviluppo rurale - ha approvato la graduatoria per il 2021. Lo stesso bando prevede fondi anche per il 2022 e il 2023, con risorse aggiuntive del Feasr del Recovery Fund. Quasi novecento le domande di sostegno presentate. Di queste, 589 sono ammissibili alla fase di istruttoria automatizzata, che sarà svolta da Agea, l'organismo che si occupa dell'erogazione contributi.

Quello biologico è tra i modelli produttivi a impatto ambientale limitato, in linea con la transizione ecologica, che si intende attivare in molti settori. in agricoltura con l'impiego di risorse naturali e la conservazione della biodiversità. Con questi obiettivi anche la Basilicata si avvia verso il Green Deal europeo.