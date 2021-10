Otto anni dall'alluvione di Ginosa: ancora nessuna verità giudiziaria

Una immagine dei danni dell'alluvione in Basilicata

Nella notte tra il 7 e l'8 ottobre 2013 un violento nubifragio devastò interi paesi della costa ionica, al confine tra Puglia e Basilicata. Le vittime furono quattro. Tra loro anche un ragazzo di Montescaglioso. Giuseppe Bianculli, 32 anni, era infermiere in una clinica del comune in provincia di Taranto. Fu travolto dall'acqua e dal fango mentre era in auto e stava tornando a casa.



Omissioni e mancata manutenzione di impianti idrici e corsi d'acqua: queste - secondo la Procura di Taranto - le cause del disastro. Una trentina gli indagati, tra dirigenti e tecnici dell'Autorità di bacino della Basilicata, della Provincia di Taranto, dei Comuni di Ginosa e Laterza, del Parco naturale Terra delle gravine e dell'Acquedotto pugliese. Per loro accuse ipotizzate sono quelle di cooperazione colposa in inondazione, disastro colposo e omicidio colposo.



Negli anni precedenti - secondo le indagini della Procura - c'erano state altre alluvioni, ma le indicazioni sui lavori di manutenzione necessari erano state ignorate. Eppure oggi - a otto anni di distanza - il processo è ancora all'udienza preliminare: il prossimo 22 dicembre saranno ascoltate le difese. Solo dopo il giudice deciderà se avviare il procedimento.