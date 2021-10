Amianto, fondi per lo smaltimento

In arrivo fondi per lo smaltimento dell'amianto

C'è tempo fino al 2 novembre per chiedere un contributo ed eliminare l'amianto da fabbricati, edifici, attività artigianali e aree private. Il finanziamento copre il 60% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 5mila euro. L'iniziativa è curata dal Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata nell'ambito del programma "Liberi dall'amianto". Sono stati messi a disposizione 750 mila euro per il 2021 altrettanti per il 2022.

In Italia l'amianto (produzione, vendita e uso) è vietato dal 1992. Prima di questa data però è stato ampiamente utilizzato, in particolare nel settore edilizio.

Un materiale tanto versatile quanto pericoloso: le fibre di amianto possono causare tumori del polmone e mesoteliomi. Per lo smaltimento bisogna rivolgersi a ditte specializzate e autorizzate, fatto questo che ha determinato il fenomeno dell'abbandono nelle aree urbane, agricole e boschive.

Il bando regionale è finalizzato all'aggiornamento del piano amianto che risale al 2016. "Poiché non ci sono dati sufficienti sulla presenza del materiale, abbiamo firmato due convenzioni con il CNR di Potenza e di Milano. Quest'ultimo ci consegnerà nel corso di quattro anni una mappatura satellitare delle coperture di tutti gli edifici in Basilicata", ha commentato l'assessore all'Ambiente, Gianni Rosa.