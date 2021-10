Arpab: la precisazione dell'azienda su Lucia Summa

La sede dell'ARPAB

Il presunto demansionamento della dirigente dell'ARPAB, Lucia Summa. La direzione generale dell'Agenzia per l'ambiente specifica che con ordine di servizio prot.15938/2021 regolarmente consegnato alla dott.ssa Summa si chiariva che il controllo da effettuare era limitato al personale Arpab per un totale di due controlli al giorno. L'affermazione della responsabile Cgil secondo cui la Summa sarebbe stata costretta ad effettuare nella giornata di lunedì 15 controlli nonché che sia costretta a rimanere in ufficio per controllare gli esterni è - scrive la direzione Arpab - destituita di ogni fondamento.