Suocera e nuora accomunate dall'eroina. Entrambe sono finite ai domiciliari. A fermarle, gli agenti della Polizia di Stato di Matera che le hanno arrestate in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando nel complesso 123 grammi di droga.



Parte della droga è stata ritrovata a bordo di un’auto, fermata per un controllo dagli agenti mentre arrivava a Matera. A nasconderla tra gli indumenti indossati, una donna di 42 anni. Due gli involucri scovati, per un totale 100 grammi di eroina.



Da lì poi la perquisizione domiciliare, effettuata nell’abitazione dei suoceri, dove la donna era domiciliata. Nuovo controllo e nuova scoperta: altri 23 grammi della stessa sostanza, divisa in 19 dosi. A nasconderlo stavolta, un borsello nelle mani della suocera. La donna avrebbe anche provato a nasconderlo agli agenti, occultandolo sotto il tavolo.



In casa poi ritrovati - e sequestrati - anche ritagli circolari di cellophane, ritenuti utili per il confezionamento delle dosi, e 3 bilancini di precisione. L’arresto e la perquisizione sono stati successivamente convalidati dal Gip del Tribunale di Matera.