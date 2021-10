Atella, tre arresti per rapina e lesioni personali

Tre gli arresti, uno in carcere, due ai domiciliari

Prima il furto di alcuni pezzi di un'auto parcheggiata in strada, poi le minacce e le botte al testimone che, dopo aver assistito alla scena, aveva informato dell'accaduto il proprietario della vettura.

Ad Atella tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di concorso in rapina e lesioni personali.

Salvatore Francesco Tozzoli è finito in carcere, Andrea Pellettieri e Gerardo Giuseppe Tozzoli ai domiciliari.

I fatti risalgono allo scorso 3 settembre. A loro gli inquirenti sono risaliti grazie al racconto del testimone, al quale i tre, spalleggiati dal padre di uno di loro, avevano sottratto anche il cellulare.