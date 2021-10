Potenza, tir rimane incastrato

A Potenza un tir sbaglia strada e rimane incastrato

A Potenza, questo pomeriggio, traffico in tilt a causa di un autoarticolato che trasportava infissi e che è rimasto incastrato nella centralissima via Mazzini.

Il pesante mezzo, lungo quasi 19 metri, per errore ha imboccato la ripidissima via Roma, quando al momento di svoltare, è rimasto bloccato.

Per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco arrivati con un'autogrù.

Sul posto anche la Polizia Municipale che ha provveduto a deviare il traffico fino a quando la situazione non si è risolta.