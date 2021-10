Bollettino covid, un nuovo decesso

Gli ultimi dati covid emersi dal bollettino odierno: a fronte di 564 tamponi molecolari analizzati, emersi 16 nuovi positivi. Di questi 15 sono i residenti in Basilicata, un'altra persona è invece domiciliata in regione.



Oggi sono 34 le guarigioni certificate dalla task force covid. Salgono invece a 24 i ricoveri totali ( due in più rispetto a ieri). Nel dettaglio sono 15 i pazienti in cura presso l'Ospedale San Carlo di Potenza e 9 quelli ricoverati al Madonna delle Grazie. Ancora vuoti i reparti di terapia intensiva.



C'è stato invece un nuovo decesso: spirata ieri al Madonna delle Grazie una donna di 85 anni di Montalbano jonico.