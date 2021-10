Covid, 15 nuovi casi in regione

L'ultimo bollettino evidenzia 15 positivi su 643 tamponi processati. Nel dettaglio 13 contagi riguardano residenti e le altre 2 persone sono comunque domiciliate in Basilicata. Nelle ultime ore registrati inoltre 31 guariti.



Sono 22 invece le persone ricoverate in ospedale, 14 a Potenza e 8 a Matera, nessuno in terapia intensiva. Anche per oggi non si segnalano vittime.



A conti fatti sono dunque 942 gli attualmente positivi in tutta la regione.



Prosegue intanto la campagna vaccinale: nella giornata di ieri, effettuate 1.195 vaccinazioni. Passano dunque a 430.107 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (77,7%) e 391.169 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (70,7%).