Bonifica Val Basento, nuove convenzioni

La Valbasento

Con l'obiettivo di accelerare il programma di bonifica del sito di interesse nazionale (SIN) della Val Basento, la regione Basilicata firmerà due nuove convenzioni con il Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Matera. La giunta ha approvato i relativi provvedimenti che - secondo l'assessore all'ambiente Gianni Rosa - consentiranno di avviare ulteriori attività di progettazione, monitoraggio e messa in sicurezza dell'area industriale di Ferrandina e rendere, così, quanto prima disponibili nuove superfici per investimenti produttivi compatibili con la linea dello sviluppo sostenibile che il governo regionale intende perseguire.

La prima delibera di convenzione prevede il completamento della bonifica dei suoli delle aree pubbliche e di quelle agricole colpite da inquinamento indotto. La seconda, invece, l'attuazione del piano di monitoraggio delle acque sotterranee dell'area dell'ex pista Mattei