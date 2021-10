Bonus gas. Chiesto il rinnovo

I comuni della Val d'Agri chiedono il rinnovo del bonus gas

Negli ultimi cinque anni, circa 10 mila famiglie della Val d'Agri hanno ricevuto fino a 500 euro l'anno come rimborso per le spese di riscaldamento.

L'accordo con Eni e Shell prevede, infatti, che i ricavi relativi a 17 milioni e mezzo di metri cubi di gas estratti ogni anno dai pozzi della concessione, vengano destinati ai comuni dell'area e cioè Viggiano, Grumento, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Paterno, Sarconi, Spinoso, Tramutola e da un anno e mezzo anche Calvello.

L'80% di queste risorse va ai nuclei familiari sulla base dei consumi. La parte restante finisce nelle casse dei municipi per pagare le bollette di scuole e uffici di propria competenza.

L'accordo, però, è scaduto e così il primo cittadino di Viggiano, Amedeo Cicala ha convocato, su questo argomento, la Conferenza dei Sindaci.

Tutti d'accordo nel sostenere la necessità di rinnovare l'intesa che ha non solo rappresentato un importante ristoro per le famiglie, ma anche un introito rilevante per le casse dei comuni.

Forte di questa posizione unanime, Cicala ha anticipato all'Assessore alle Attività produttive, Franco Cupparo e all'Eni la necessità di continuare a compensare il territorio che dà un contributo fondamentale in termini energetici alla regione e al paese.

Le parti si sono aggiornate a giovedì prossimo, 4 novembre, quando a Viggiano si riunirà un nuovo tavolo di concertazione.