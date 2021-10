Successo per l'Opificio 4.0

Gara mai in discussione, con i lucani in pieno controllo fin dalle prime battute. Una tripletta di Capitan Cesaroni, un doppietta di Santos, e le reti di Oitomeia e Pulvirenti consentono alla squadra allenata da Lorenzo Nitti di compiere un altro balzo in classifica. Ora i biancazzurri sono secondi nella classifica della serie A1 con 13 punti.