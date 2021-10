Calcio a 5: CMB Matera sconfitto, ma c'è il ricorso

È cominciata con una sconfitta la stagione dell'Opificio 4.0 Cmb Matera in serie A1, ma sarà una sconfitta indolore, perché il 2-1 subito sul campo dei piemontesi della L84 diventerà una vittoria a tavolino per i lucani.

I padroni di casa hanno infatti schierato Josiko, che doveva scontare un turno di squalifica. La società lucana ha già presentato ricorso.



La gara era finita 2-1 con le reti dei torinesi segnate nel primo tempo proprio da Josiko e da Podda.

Nel finale Stazzone ha accorciato le distanze per il CMB. I biancazzurri ora giocheranno mercoledì prossimo a Policoro contro i campioni d'Italia del Pesaro.