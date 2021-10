Serie C, Potenza ko in casa col Messina

Lo stadio Viviani di Potenza

Quarta sconfitta in campionato per il Potenza, che al "Viviani" finisce ko con il Messina, appena preso in mano dall'ex allenatore rossoblù Eziolino Capuano.

Una nuova battuta d'arresto per gli uomini di Fabio Gallo, dopo la vittoria contro la Fidelis Andria, in una partita rocambolesca che i Leoni hanno anche rischiato di vincere. In vantaggio al 33' con Costa Ferreira (al secondo gol consecutivo), l'undici lucano si è fatto rimontare una prima volta, dopo 4 minuti (in gol Sarzi). Al quarto d'ora della ripresa, il Messina si è portato sull'1-2 con Adorante, prima del pareggio di Banegas (al 67'). Il Potenza ha avuto l'occasione per la definitiva rimonta, ma si è scontrata con l'opposizione del portiere dei siciliani, autore di due belle parate. All'84 la beffa, con il Messina che ha trovato il gol partita con Fofana.

In classifica il Potenza resta a 7 punti in piena zona playout.