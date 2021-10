Stemma Picerno Calcio

Netto ko per il Picerno, sconfitto 3-0 a Latina. Gli uomini di Antonio Palo dimostrano ancora difficoltà in attacco e subiscono il gol al 34'. A segno Teraschi, che poco prima aveva anche colpito il palo. Raddoppio dei laziali all'11' st con Jefferson. Di Sanè a un minuto dal 90' il gol definitivo 3-0.

In classifica il Picerno resta a 8 punti.