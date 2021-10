Stemma Potenza Calcio

Arriva all'ottavo tentativo, la prima vittoria stagionale in campionato del Potenza. Al "Viviani", la squadra di Fabio Gallo batte 2-0 la Fidelis Andria. Entrambe nella ripresa, le reti. A segno Costa Ferreira (15' st) e Coccia (30' st). Trova i tre punti il Potenza, ma non lascia la sfortuna: durante la gara i lucani hanno colpito ben quattro pali. In classifica, i rossoblù salgono a 7 punti, ma restano in zona playout.