Il Potenza torna a vincere

Il risultato finale di Potenza-Latina

Il Potenza contro il Latina si guadagna tre punti di platino. Un bel benvenuto per il nuovo tecnico Bruno Trocini, che ha diretto il primo allenamento con i rossoblù soltanto giovedì pomeriggio.

Difesa a tre, come da promesse. Fuori Ricci, per motivi disciplinari, e gli infortunati Sandri e Marcone. Al posto del portiere, che si è fatto male nel riscaldamento, debutto per Stefano Greco.

I gol tutti nel secondo tempo: Zampa per il Potenza al 49esimo, poi il pareggio di Jefferson per i laziali e a sei minuti dalla fine del match Sepe segna la rete della vittoria.

Di seguito il servizio di Alessandro Salveti con la cronaca della partita