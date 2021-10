Serie D: Francavilla sconfitto, Lavello secondo

Nella sesta giornata di Serie D, sorride solo il Lavello. I gialloverdi vincono in trasferta a Bisceglie e volano al secondo posto in classifica (con 13 punti) a una sola lunghezza dalla nuova capolista Bitonto. Per la squadra di Sormani un gol per tempo. Liurni nella prima frazione, Rodriguez nel finale. Inutile la rete pugliese con Lorusso, nei minuti di recupero.



Sconfitta per il Francavilla a Fasano. La formazione di Ragno si illude con Gentile, ma la reazione dei biancazzurri è netta e prima dell'intervallo il punteggio è già capovolto. In gol Capomaggio e Prado. I sinnici - in vetta alla classifica prima di scendere in campo - vengono superati da Lavello e Bitonto e agganciati a quota 12 punti da Casarano e Casertana.



Il Rotonda assapora la vittoria, ma alla fine si fa riprendere. L'undici di mister Napoli pareggia 1-1 a San Giorgio a Cremano. Succede tutto nella ripresa. I biancoverdi passano in vantaggio grazie a Ceesay. La marcatura campana arriva solo a cinque minuti dalla fine, con Varela. Il pari consente ai lucani di azzerare la penalizzazione e di agganciare il Brindisi a zero punti.