Caso Dora Lagreca, proseguono le indagini

Il palazzo dal quale è precipitata la giovane donna

Il giorno dopo l'ultimo saluto a Dora Lagreca, la ragazza di 30 anni precipitata sabato scorso dal quarto piano di una palazzina del rione parco aurora a Potenza, la famiglia è ancora chiusa nel silenzio.



Ieri al funerale, rose e palloncini, e i concittadini stretti intorno ai genitori, alla nonna, alla sorella. Una comunità sconvolta perché nel suo paese, Montesano sulla marcellana, nel salernitano, la conoscevano tutti. Una ragazza serena - secondo il sindaco Giuseppe Rinaldi- che stenta a credere che possa essersi tolta la vita. Questa resta invece la versione riportata dal fidanzato, Antonio Capasso, 29 anni, in casa con lei quella sera, indagato per istigazione al suicidio. Secondo la sua versione, dopo un litigio, Dora si sarebbe gettata dal balcone. Il suo tentativo di fermarla sarebbe stato inutile.



Intanto i Carabinieri del reparto investigativo di Potenza, coordinati dalla Procura, stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della ragazza che, con il suo compagno, aveva trascorso una serata in un locale di Potenza.



I militari hanno sentito molti dei conoscenti della coppia per chiarire il rapporto tra i due. Attesi intanto i risultati dei rilievi dei Ris, in particolare quelli sul corrimano in alluminio del parapetto da cui Dora è caduta. L'autopsia non avrebbe evidenziato segni visibili di colluttazione ma occorreranno quasi 2 mesi per i risultati definitivi.