Catasto energetico, passo avanti per il progetto

Impresa edile

Realizzare una sorta di mappatura degli indici energetici degli edifici. E' il progetto della giunta Regionale che ha approvato un disegno di legge per istituire il Catasto delle certificazioni energetiche che dovrà ora passare all'esame del Consiglio.



Si tratta di un casellario che raccoglierà gli Ape, ossia gli attestati di prestazione energetica, di tutti gli immobili, per valutare meglio l'incidenza degli incentivi per l'efficientamento e le politiche messe in campo nel settore in relazione alle varie realtà territoriali.



Verrà così creata una "etichetta dell'edificio" che aiuterà a conoscere in modo semplice e intuitivo l'energia effettivamente impiegata in un anno.