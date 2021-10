Giovani imprenditori crescono

La conferenza stampa dei sindaci di Matera e Cinisello Balsamo

Decine i giovani imprenditori che, grazie al percorso formativo di Hubout, hanno avuto la possibilità di incubare le proprie idee innovative condividendo esperienze e risultati dei percorsi avviati. Due i comuni che hanno saputo raccogliere la sfida lanciata dall'Anci lo scorso anno con il bando "Sinergie" e che l'hanno vinta, creando uno spazio di confronto e collaborazione per singoli e realtà associative. I risultati di questa esperienza positiva sono stati resi noti in una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il sindaco e l'assessore alle politiche sociali della città dei sassi, Domenico Bennardi e Giuseppe Sarli, e il primo cittadini e l'assessore alle politiche giovanili del comune lombardo, Giovanni Ghilardi e Daniela Maggi.

Insieme, hanno lanciato l'idea di un protocollo d'intesa tra i due centri per dare continuità a progetti di best practice e di organizzazione del lavoro con le imprese.

"Grazie a questa iniziativa - ha spiegato Bennardi - gruppi di giovani talenti arrivati da tutta Italia stanno seguendo un percorso per acquisire strumenti e metodi necessari allo sviluppo di competenze imprenditoriali che potranno anche generare sviluppo e occupazione sul territorio, evitando l'emigrazione".