Ricoveri in diminuzione

La preparazione di una dose di vaccino

Il bollettino odierno diffuso dalla task force regionale segnala 16 nuovi positivi su 335 tamponi processati. Sono 53 i guariti. Ventuno le persone ricoverate nei reparti covid (2 in meno di ieri), nessuno in terapia intensiva e nessun decesso.

I casi attuali sono 823. La Basilicata ha già somministrato l'88,2% delle dosi di vaccino ricevute. Sono oltre il 70% i lucani over 12 completamente immunizzati. Il 78% ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Dati inferiori alla media nazionale: in Italia ha completato il ciclo circa l'82% della popolazione di età superiore ai 12 anni.

Intanto si va avanti con le terze dosi: circa 3800 in regione le persone che hanno già ricevuto la somministrazione aggiuntiva.