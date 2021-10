Rischio basso in Basilicata, circoscritto il focolaio di Castelgrande

Coronavirus

La Basilicata è una delle tre regioni, con Sardegna e Valle d'Aosta, a rischio basso per quanto riguarda l'emergenza sanitaria.

I dati di giornata: su 381 tamponi processati, 13 i positivi, e 13 i guariti. Sempre 22 i ricoveri di pazienti Covid, nessuno in terapia intensiva.

Sul fronte della campagna vaccinale, supera il 78% la quota di lucani con prima dose. Poco più del 72% della popolazione ha invece ricevuto la seconda.

Nel frattempo, appare circoscritto il focolaio di Castelgrande, al momento l'unico a richiedere particolare attenzione: 19 i positivi tra gli ospiti della casa di riposo, a cui si aggiungono 3 dipendenti della struttura, altri 3 cittadini senza legami con l'RSA. Diversi, inoltre, i residenti in isolamento in attesa del tampone di verifica.

Tutta la comunità, spiega il sindaco Domenico Alberto Muro, si sta in queste ore sottoponendo allo screening.