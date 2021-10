Vaccino anti-covid, terza dose anche per gli over 60

Le vaccinazioni a Potenza

Terza dose per gli over 60 e per le persone con elevata fragilità anche in Basilicata. A partire da domani, lunedì 11 ottobre, e con accesso libero previa presentazione della tessera sanitaria, sarà possibile ricevere il vaccino in tutti gli hub della regione. Lo fa sapere in un tweet il governatore Vito Bardi. La somministrazione dovrà comunque sempre avvenire dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione.

Per quanto riguarda la terza dose per over 80, ultrafragili, super fragili, operatori e ospiti delle residenze per anziani, ad oggi ne sono state somministrate 925.