Bollettino covid, 20 nuovi casi

Gli ultimi aggiornamenti sul fronte covid in regione: 20 i nuovi positivi individuati a fronte di 645 tamponi molecolari processati.



I nuovi casi riguardano 18 cittadini residenti e altri 2 domiciliati in Basilicata. Sono invece 33 i guariti di giornata.



Resta stabile il numero dei pazienti covid ricoverati: sono 22, di cui 15 in cura all'ospedale San Carlo di Potenza e 7 al Madonna delle Grazie di Matera.



Nessun paziente è in terapia intensiva. Anche oggi non si segnalano decessi.