Contagi in risalita:137 positivi ogni 100 mila abitanti

In risalita i contagi nelle scuole

Ventiquattro nuovi casi su 584 tamponi analizzati. Si attesta al 4% il tasso di positività registrato nell'ultimo bollettino Covid diffuso dalla Regione.

Un dato raddoppiato rispetto a tre giorni fa, che non deve però allarmare. Si tratta di oscillazioni statisticamente normali con numeri molto bassi come quelli lucani.

Sulle cifre di questi giorni incidono alcuni contagi rilevati nelle scuole, in particolare i 9 casi di Montalbano Jonico sui 32 totali registrati ieri.

Nel comune del materano, due le classi in quarantena da nove giorni.

Domani lo screening con tamponi molecolari per capire se i bambini potranno tornare in aula la prossima settimana.

Casi pescati dalla campagna di test rapidi a campione che l'amministrazione sta portando avanti grazie a un'intesa con i medici di base e la protezione civile.

Ci sarà, invece, il 4 novembre la seconda tornata di test salivari all'Istituto Comprensivo "Busciolano" di Potenza, una delle due scuole sentinella della regione.

Saranno testati 307 alunni tra elementari e medie. Tutti previa autorizzazione dei genitori. Nessun positivo era emerso al primo screening, lo scorso 11 ottobre.

Secondo l'Ufficio scolastico regionale, la situazione tra i banchi è in miglioramento. Al 20 ottobre, data dell'ultimo monitoraggio, i positivi erano 103.

Quattordici le classi in quarantena, con didattica a distanza per 337 persone. Solo due i casi di sospensione per il personale scolastico privo di green pass.