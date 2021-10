In lieve aumento i contagi

In lieve rialzo i contagi tra i banchi

Il numero dei lucani con doppia dose di vaccinazione è ancora di poco inferiore al 71%. Sono questi gli ultimi dati della task force regionale, che collocano la Basilicata dieci punti sotto la media nazionale nella corsa al vaccino: in Italia infatti ha completato il ciclo più dell'82% della popolazione.

Accanto al dato generale c'è poi quello che riguarda il personale scolastico: secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe, elaborato sulla base dei dati del Ministero della Salute, al 1° ottobre circa l'11% del personale scolastico in Basilicata risulta senza neanche una dose di vaccino, su una media nazionale che si aggira attorno al 6%.

E proprio dalle scuole arriva una parte dei nuovi contagi che si registrano in regione, in particolare a Montalbano. Nel comune ionico, due le classi in quarantena da giorni.

Nel bollettino di oggi, intanto, sono 24 i nuovi positivi, su 584 tamponi processati. Numeri in leggero aumento, che fanno attestare il tasso di positività al 4,4%.Quindici i guariti, venti i ricoverati.

Vuote le terapie intensive mentre non si registra alcun nuovo decesso.