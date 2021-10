Covid: in Basilicata è sotto controllo

Il bollettino regionale

Secondo l'ultimo bollettino della task force regionale sono 10 i nuovi positivi su 487 tamponi processati. 45 i guariti. 23 i ricoverati: di questi 15 sono all'Ospedale San Carlo di Potenza e 8 al Madonna delle Grazie di Matera. Restano vuote le terapie intensive. E per fortuna anche oggi nessun decesso. Situazione dunque in miglioramento. La Basilicata - in base all'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità - è infatti tra le quattro regioni che fanno registrare una diminuzione dell'incidenza rispetto alla scorsa settimana, attestandosi a 18,4 casi ogni 100mila abitanti.