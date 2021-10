Covid, stabili i contagi

Dei 22 ricoverati, nessuno è in terapia intensiva

Stabili i numeri del contagio in regione. Secondo l'ultimo bollettino della task force regionale sono 34 i nuovi positivi su 639 tamponi processati. 17 i guariti. In leggero aumento i ricoveri che salgono a 22. Nessuno però in terapia intensiva. Anche oggi nessun decesso.

Intanto, secondo il consueto monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità, Rt e incidenza sono in lieve aumento in tutto il Paese.

La Basilicata, però, è tra le tre regioni classificate a rischio basso, insieme a Valle d'Aosta e Sardegna. Tutte le altre sono a rischio moderato.