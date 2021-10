Covid: ricoveri ancora giù, ma c'è un morto

Ancora un decesso per Covid

Ancora un decesso legato al Covid in regione. A perdere vita una donna 84 di Melfi, ospite di una rsa di Venosa. A quanto appreso, aveva patologie pregresse. E' spirata ieri nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Carlo di Potenza. La notizia è emersa solo oggi, attraverso l'ultimo bollettino diffuso dalla task force regionale. Gli altri dati di giornata: 881 tamponi analizzati, 26 nuovi positivi (24 residenti, n. 1 domiciliato, n. 1 fuori regione). 38 invece le guarigioni certificate. Passano intanto a 26 i pazienti attualmente ricoverati (due in meno rispetto a ieri). Nessuno è in terapia intensiva. Prosegue intanto la campagna vaccinale: ieri effettuate altre 989 vaccinazioni. Al momento dunque il 76,7% dei lucani ha ricevuto la prima dose, e il 69,3% anche la seconda dose. Autorizzata intanto a livello nazionale la terza dose per tutti gli over 60. Ora spetterà ad asp e asm organizzare operativamente la macchina per le nuove somministrazioni, che dovrebbero fungere da "potenziamento" del ciclo vaccinale, ed essere somministrate ad almeno 6 mesi dalla precedente.