Scuole, ancora contagi

Focolai nelle scuole

Salgono a 48 i nuovi positivi al Coronavirus, a fronte di 914 tamponi molecolari effettuati. Ieri erano 32, su 880 test. A dirlo è l'ultimo bollettino della task force regionale, che riporta anche il numero dei guariti: 34, e quello dei ricoverati: 30, di cui 1 all'ospedale San Carlo di Potenza. Non è stato segnalato nessun decesso.

Sempre alta l'allerta sulla diffusione del virus nelle scuole. L'ultima sospensione delle attività didattiche a Policoro, nella primaria "Don Lorenzo Milani" dove è stato segnalato un bambino positivo. Didattica a distanza per la classe terza B e interruzione della linea 2 del servizio di trasporto scolastico.

Scuole sotto osservazione anche a Tito: in isolamento un'intera classe della scuola "Cafarelli", mentre salgono a 51 i positivi in paese.

Situazione analoga ad Agromonte, frazione di Latronico, dove è stato chiuso l'Istituto "Benedetto Croce" a seguito di 23 positività.

Domani partono i tracciamenti per alunni e personale scolastico della scuola primaria e media.

Ma il focolaio più grande resta quello di Senise con 93 casi, più della metà riconducibili all'Istituto Sole. Gli screening proseguiranno fino a lunedì prossimo.