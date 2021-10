Spedizione punitiva contro i vicini, un 22enne finisce in carcere a Matera

Gli arnesi usati per l'aggressione

E' finito in carcere un 22enne di origini albanesi, ma residente a Policoro. L'accusa per lui: quella di aver organizzato - assieme a suoi parenti - una vera e propria spedizione punitiva ai danni dei vicini di casa, una famiglia originaria del Marocco.



I fatti risalgono al 29 settembre scorso, ma i contrasti tra le due famiglie sarebbero stati frequenti.



A quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo si sarebbe prima presentato dai vicini, li avrebbe minacciati verbalmente dopo essersi strappato la maglia di dosso. Poi si sarebbe scagliato contro una donna di 66 anni, facendola cadere per terra.



Si sarebbe poi allontanato per andare a prendere un bastone. Al ritorno era armato, accompagnato dal padre con un badile, dalla sua compagna con un bastone e da un amico munito di una mazza di ferro.



Da lì la violenza all'interno dell'abitazione della famiglia marocchina, davanti agli occhi dei bimbi presenti, che assistevano alla scena. Sul posto, nell'arco di pochi minuti l'arrivo di Carabinieri e Polizia, allertati telefonicamente da una delle vittime. Per tre di loro sono state necessarie le cure dei sanitari del Pronto Soccorso.



Gli agenti hanno fermato gli aggressori e sequestrato le armi improvvisate.



Ora, dopo gli opportuni riscontri, il Gip del Tribunale di Matera ha disposto per il giovane albanese la custodia cautelare in carcere. Dovrà rispondere di atti persecutori, lesioni personali e violazione di domicilio.



Per gli altri tre che avrebbero partecipato all’aggressione, c'è obbligo di presentazione al Commissariato di Policoro.