Regione. Nominati i nuovi direttori generali

Il palazzo della Regione Basilicata

Soppresso dal nuovo ordinamento il Dipartimento della Presidenza della Giunta. Sarà sostituito dalla Direzione generale Personale e Organizzazione, guidata da Maria Carmela Panetta.

Alfonso Morvillo - attuale Direttore dell'Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del CNR - guiderà, invece, la Direzione Generale per la programmazione e la gestione delle risorse strumentali e finanziarie. Al vertice della Stazione unica appaltante è stato indicato Donato Del Corso. Alla Direzione Generale per la salute, Domenico Tripaldi.

A Emilia Piemontese la Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, a Roberto Tricomi quella per le Infrastrutture e la Mobilità.

Canio Sabia, ricercatore del CNR, è stato indicato per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla comunità. Liliana Santoro per l'Ambiente ed E l'energia.

"Si tratta di un primo segnale di cambiamento - ha detto il presidente Vito Bardi - come avevo promesso in Consiglio. La rotazione dei Direttori Generali, e in futuro di tutti i dirigenti regionali, va nella direzione della trasparenza, della legalità e accoglie una indicazione dell'autorità nazionale per l'Anticorruzione".